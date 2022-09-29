إقامة معرض للأدوات المدرسية بالجيزة قبل بداية العام الجديد.. تعرف على مقره

تيسيرا على أولياء الأمور، أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، إقامة معرض للأدوات المدرسية والمنتجات اليدوية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد، المحافظ، بأسعار مخفضة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 /2023.

ويقام معرض الأدوات المدرسية وفقا لما أعلنه جهاز تشغيل الشباب عبر موقع الإلكتروني، اليوم الخميس وغدا الجمعة.

مقر إقامة معرض الأدوات المدرسية

ويقام معرض الأدوات المدرسية والمشغولات اليدوية، بنادي ضباط الشرطة في شارع النيل أمام السفارة السعودية بمحافظة الجيزة، تحت متابعة وإشراف عزة وهدان، رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

معرض أهلا مدارس في الجيزة

في سياق متصل، افتتحت محافظة الجيزة منذ عدة أيام، معرض أهلا مدارس، استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوافد عليه العديد من أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، وكل ما يخص أدوات وملابس أبنائهم، بأسعار تنافسية وجودة عالية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبعض من ممثلي الغرفة التجارية.

مكان معرض أهلا مدارس في الجيزة

ويضم معرض أهلا مدارس، الذي يقام بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية - شارع فيصل، 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر، بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس.

ويتوافر بالمعرض المستلزمات والأدوات المدرسية من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية، من أحذية وحقائب مدرسية وملابس للأطفال والطلاب، بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

وينطلق العام الدراسي يوم السبت المقبل، وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، في بيان سابق له.