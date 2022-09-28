السجن 11 سنة لمتهمين بالاتجار في الحشيش وإحراز سلاح بدون ترخيص بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهمين «ح. أ» عامل و«م. ح» عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر، كما عاقبت المتهمين بالسجن سنة واحدة، لاحرازهما سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز البلينا.

الحكم على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن 11 سنة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، باتجار المتهمين في الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأنهما يروجان بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين.

العثور على 24 طربة حشيش بحوزة المتهمين

وجرى القبض على المتهمين وبحوزتهما 24 طربة حشيش كانت معدة للبيع، كما تم عُثر بحوزتهما على سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وجرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

وصدر الحكم بالحبس في محكمة سوهاج، جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد وهادي هائل هريدي بأمانة سر محمد فاروق هاشم.