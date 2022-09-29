حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء قادر على تدارك الأخطاء التي تقع في حياته سواء العملية أو الاجتماعية، فهو يمتلك الشجاعة والقدرة على مواجهة المصاعب والمشاكل، وعلى الرغم من أنه خفيف الظل إلا أنه يفضل في كثير من الأوقات البقاء في العزلة.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء من محبي متابعات حركات الفلك والكوكبن في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وكشفت عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج العذراء على المستوى العملي، بأنه لديك اليوم دافع كبير للقيام بمسؤولياتك على أكمل وجه، ويمكن أن تبهر الكثيرين والمحيطين بك، وذلك بسبب تواجد القمر في منزلك الثالث.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تضيف «فؤاد»، لأصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي: "تستطيع اليوم أن يكون لك تأثير قوي على الطرف الآخر، فبسبب الفلك تكون لديك القدرة على التأمل وإمدادك بالبصيرة والمشاعر التي تجعلك تقترب ممن تحب".

صفات برج العذراء

مولود برج العذراء من الشخصيات الصريحة، التي لا تخشي النقد أو التعبير عما يقلقها أو يسبب لها المشاكل، لذلك يمكنه البقاء في عزله لفترات طويلة.