ضبط مالك مطبعة لبيعه أغلفة وكتب تعليمية دون تصريح في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة –كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، ببيع وطباعة العديد من الأغلفة والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط 35 ألف غلاف لكتب تعليمية

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المطبعة المشار إليها والقبض على مالكها، حيث تم ضبط 35000 غلاف لكتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.