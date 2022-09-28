قانوني: 3 سنوات عقوبة ممارسة الأنشطة في حرم البحيرات دون ترخيص

يحرص القانون المصري، على حماية البيئة والبحيرات والثروة السمكية من كل جوانبها المختلفة، فيعمل على تنظيم تعاملات الإنسان مع البيئة، ووضع عقوبات تطبق ضد كل من يخالف القوانين.

ضوابط ممارسة الأنشطة في حرم البحيرات

وقال هاني صبري، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهدف إلى النهوض بالثروة السمكية، مع وضع حزمة من الإجراءات، التي من شأنها حماية الموارد المائية المختلفة.

وأوضح أن المادة الـ15، حظرت إقامة أي أنشطة أو منشآت في حرم البحيرات، إلًا بالحصول على ترخيص صادر من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأن شروط وإجراءات استخراج الترخيص حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة: «يحظر حيازة استغلال أو إقامة أي منشآت وأعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص».

عقوبة البناء في حرم البحيرات دون ترخيص

ولفت «صبري»، إلى أن مخالفة هذا الأمر واستغلال حرم البحيرات دون الحصول على ترخيص بذلك، يعرض الفاعل لعقوبات الحبس والغرامة: «في حال خالف المواطن ذلك، يعرض نفسه لعقوبة الحبس ولا تقل المدة عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه».

وأضاف: «في حالة تكرار المخالفة تضاعف حينها العقوبة، وفي كل الأحوال يتم ضبط كل المواد المستخدمة ومصادرتها».