«السياحة»: الانتهاء من الجولة الرابعة للتفتيش على المنشآت الفندقية بشرم الشيخ

قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن فريق عمل الجولة التفتيشية الرابعة على المنشآت الفندقية بالمدينة، تابع الموقف التنفيذي لتوصيل البنية الأساسية الخارجية والداخلية، بالإضافة لموقف تشغيل خدمات الإنترنت.

بدء تشغيل الخدمات في 47 منشأة فندقية

أشار إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة وبدء تشغيل الخدمات في 47 منشأة فندقية، والتوجيه لباقي المنشآت الفندقية بإنتهاء المتبقي لديها من أعمال في موعد أقصاه 15 أكتوبر القادم.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «Cop 27» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن أعمال القياس النهائية لسرعات الإنترنت في جميع المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ تبدأ من يوم 15 أكتوبر، وتستمر لمدة 5 أيام.

وعقب انتهاء أعمال التفتيش جرى عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة ممثلي أكثر من 50 منشأة فندقية من المنشآت الفندقية المعنية، وجرى خلالها استعراض التفاصيل المتعلقة برفع كفاءة خدمات الإنترنت في كافة المنشآت الفندقية، تنفيذا للقرار الوزاري الذي وضع مواصفات تقديمها من سرعات وشبكات داخلية.

وشارك في أعمال ورشة العمل الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية والذي أكد على التزام جميع المنشآت الفندقية بالإنتهاء من رفع كفاءة سرعات الإنترنت بها في التوقيتات المحددة، موضحا أنه يتابع بشكل مباشر ومستمر مع الشركات المالكة وشركات الإدارة للتأكد من التزام الجميع بالتنفيذ وحل أية مشاكل قد تطرأ.

رفع كفاءة سرعات الإنترنت في المنشآت الفندقية

وتمثل أعمال رفع كفاءة سرعات الإنترنت في المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ جزء من المرحلة الأولى من رفع كفاءة سرعات الانترنت في المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية والتي تشمل أيضا فنادق القاهرة الكبرى، بينما تضم المراحل التالية المنشآت الفندقية فئات الأربع والخمس نجوم في محافظات البحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، باقي المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء.

وتضم المرحلة الثالثة المنشآت الفندقية بمحافظات الإسكندرية ومطروح، وشمال سيناء، ومدن القناة، وباقي محافظات الجمهورية.