قبل انطلاق قمة شرم الشيخ.. بروتوكول تعاون بين الكشافة ومنصة مناخ بالإسماعيلية

وقعت منصة مناخ الإسماعيلية التابعة لـ«مبادرة بلدنا» التي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة، بروتوكول تعاون مع الكشافة البحرية في المحافظة، لتوسيع نشاط الندوات التثقيفية وورش العمل حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمع بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27» في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

ندوة تثقيفية للتوعية بتأثيرات التغيرات المناخية

وقالت الدكتورة ماجدة عطا منسقة منصة المناخ في الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى عقد أول ندوة تثقيفية بمشاركة علي أحمد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية بالإسماعيلية، وهاني فارس مفوض، للحديث عن نتائج التغيرات المناخية والمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وأضافت منسقة منصة مناخ الإسماعيلية، أنه جرى توقيع بروتوكول مع جمعية أرض الكنانة برئاسة الدكتورة منى الأشعابي، للتعاون في عدد من الندوات والمبادرات.

فوائد التشجير وزيادة الرقعة الخضراء

وتحدث كريم ماضي أحد قيادات الكشافة خلال الندوة، عن فوائد التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في الشوارع ومحيط المبان السكنية لتنقية الهواء، فيما تطرقت الندوة إلى دور الإعلام ومشروعات ريادة الأعمال في التوعية بآثار التغيرات المناخية وكيفية الحد منها وتقليل آثارها.

وأكدت «عطا» أن دور الشباب هو الأكبر لمواجهة التغيرات المناخية للبيئة والمجتمع في الوقت الحاضر، خاصة أنهم الأكثر قدرة على الحركة والمشاركة في ورش العمل، مشيرة إلى تجهيز العديد من «المحاكي» في الفترة الحالية، لمحاكاة ما سيدور في قمة المناخ بشرم الشيخ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمديريات الخدمية.