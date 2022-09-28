التنمية السياحية: دعمنا جنوب سيناء بـ4.7 مليون جنيه تزامنا مع قمة المناخ

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع قرب إنطلاق قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وواصلت أجهزة المدن الجديدة جهودها، للتحويل نحو الأخضر، تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات مجلس الوزراء.

رفع كفاءة وجاهزية قطاع شرم الشيخ السياحي

وقال سراج سعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الهيئة دعمت محافظة جنوب سيناء، للمساهمة في رفع كفاءة وجاهزية قطاع شرم الشيخ السياحي، بالتزامن مع استضافة المحافظة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP27»، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل، لإظهار شرم الشيخ بوجه مشرف أمام ضيوف المؤتمر، ولدعم الهوية البصرية والطابع الجمالي، بما يتناسب مع مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية تليق بالجمهورية الجديدة.

وأضاف «سراج» أنه جرى دعم محافظة جنوب سيناء بـ4.7 مليون جنيه، لاستكمال أعمال مخطط تطوير ورفع كفاءة عدة محاور للطرق بمركز نبق السياحي، بداية من المداخل الرئيسي للمركز، وجارِ الآن العمل على إزالة التعارضات على جانبي الطرق، وتركيب أعمدة إنارة بطول كيلو مترين، إضافة إلى الدعم الخاص بتحسين البيئة والزراعات وزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة.

توفير معايير العمران الأخضر المستدام

وناقشت الوزارة خطط توفير معايير العمران الأخضر المستدام واستخدامات الطاقة المتجددة في المدن الجديدة، بوحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فور إعادة تشكيلها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الوحدة، أن الوحدة مستعدة للمشاركة الفعالة بمؤتمر المناخ «COP 27»، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف على للوحدة، نظرًا لما تحويه المدن الجديدة من مشروعات بنَّاءة في شتى مجالات التنمية المستدامة، التي تلتزم بكافة المعايير الدولية.

«عبدالحميد»: نعمل على مراعاة المعايير البيئية وأهداف بالتنمية المستدامة

كانت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن الصندوق يعمل على مراعاة المعايير البيئية والأهداف الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة، عبر إنشاء 8 مجتمعات حضرية وصحية تتميز بالكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد.

وأكدت أن صندوق التمويل العقاري، أطلق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان، مبادرة «العمارة الخضراء» قبل عامين، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية وهي« حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة»، ومن المنتظر أن تنتهي بحلول 2025.

«الجزار» يتابع أعمال كابيتال بارك العاصمة الإدارية الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع مع أعضاء المكتب الاستشاري العالمي المصمم والمشرف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية المدينة، وبحضور مسؤولي الوزارة، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع والتسلل الزمني لمراحل التنفيذ، واستعراض تصميماته التفصيلية، بهدف المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء منها بالجودة اللائقة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.