رحيل مفجع لـ4 طلاب في كلية الطب بالشرقية.. «من البالطو الأبيض للكفن»

الالتحاق بكلية الطب وارتداء البالطو الأبيض كان حلما لـ5 من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وبعد سنوات دراسة طويلة استطاعوا تحقيق حلمهم والتحقوا بكلية الطب، إلا أن حلمهم لم يكتمل، وتوفى 4 منهم، بينما يصارع الأخير في العناية المركزة، بعدما انقلبت سيارتهم بترعة في مركز فاقوس، إثر تعرضهم لحادث تصادم ليرتدوا الكفن بدلًا من البالطو الأبيض.

رحيل مفجع لطلاب الطب الأصدقاء

جمعت الصداقة الطلاب الخمسة، وجمع الموت 4 منهم وفرقهم عن الأخير، بينما تتجرع أسرهم مرارة رحيلهم، وبقلوب يعتصرها الألم، احتشدوا أمام مشرحة مستشفي فاقوس، ينتظرون استلام الجثامين، بينما ينشغل آخرون في تجهيز المقابر ومراسم العزاء.

حزن بين الأهالي في مركز الحسينية

وقال محمد طه، أحد أهالي مركز الحسينية، إنهم تلقوا خبر وفاة الطلاب الأربعة ومن بينهم الطالب أحمد أشرف شعلان في الفرقة الثالثة بكلية الطب والذي تربطه بهم صلة نسب ببالغ الحزن، مضيفًا أنهم اعتادوا على الذهاب إلى الجامعة والعودة إلى منازلهم معًا.

وأشار إلى أنهم توجهوا على الفور إلى منزل أسرة قريبهم لمؤازرة الأسرة، وتقديم واجب العزاء والصبر والسلوان لهم.

الأهالي يشيدون بأخلاق الطلاب الراحلين

أما مجدي البقري، أحد أهالي الحسينية، فقد قال إن الأهالي يستعدون لتشييع الجثامين بعد استلامها من مستشفى فاقوس المركزي، لافتًا إلى أن المتوفين الأربعة كانوا يتصفون بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بالواقعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بتلقي المركز بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع كل من: أحمد أشرف محمد علي شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، وإصابة كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة. وجميعهم طلاب بالفرقة الثالثة والرابعة بكلية الطب.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي فاقوس المركزي تخت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، كما تم احتجاز المصاب بالعناية المركزة بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم.