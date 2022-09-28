حسن أبو العينين: التحول الرقمي بات ملموسا في قطاع المحاماة

قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي بالنقض، إن اتجاه مصر نحو التحول الرقمي خطوة مهمة للغاية تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة، موضحا أن هذا التحول الرقمي يساعد على تداول المعلومات بسرعة شديدة مع تقليل جهد وأموال المواطنين.

أكد «أبوالعينين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن التحول الرقمي بدأ المواطنون والجهات الخدمية تشعر به بصورة كبيرة، إذ أصبح هناك سهولة ويسر في التعامل بين الجهات الحكومية والمواطن.

أضاف في حديثه أن قطاع المحاماة استفاد بصورة كبيرة بهذا التحول الرقمي، حيث أصبح هناك سرعة في الإجراءات الخاصة بهذا القطاع، حيث أصبح نقل البيانات والملفات الخاصة بهذا القطاع لا تأخذ وقتًا على الإطلاق مثلما كان يحدث من قبل.