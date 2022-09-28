«التحول الرقمي» أبرز محاور المؤتمر العربي للتأمينات الاجتماعية بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تحت عنوان «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص»، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 28-29 سبتمبر 2022.

اقتصاديات أنظمة التامين الاجتماعي

على مدار يومين، ناقشت جلسات المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية منها اقتصاديات أنظمة التأمين الاجتماعي وحجم إنفاقها بحلول عام 2050 – التحديات والإصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية في العالم العربي – تحقيق الإنصاف وليس فقط المساواة وتوسيع التغطية وإعادة توزيع الثروة – تأثيرات أزمة جائحة كورونا على أنظمة التامين الاجتماعي. وفي نهاية اليوم الأول، تمّ استعراض عدد من قصص النجاح العالمية من المعاشات التقاعدية من حيث المزايا والاشتراكات المحددة.

دور التحول الرقمي ومنصات التكنولوجيا في التأمين الاجتماعي

وفي اليوم الثاني، استعرض المؤتمر دور التحول الرقمي ومنصات تكنولوجيا المعلومات في التأمين الاجتماعي والادخار التقاعدي – إدارة صناديق التقاعد الخاصة من حيث التحديات والحلول – الافتراضيات الإكتوارية وانعكاساتها علي صناديق التقاعد – الاستثمار ما بعد الجائحة.. إلى أين؟ وكيف تؤثر قضايا الهيمنة الاقتصادية والحرب في أوروبا علي قرارات الاستثمار. كما طرح المؤتمر في نهاية جلسات اليوم الثاني: هل يجب أن تبحث صناديق التقاعد عن عائد أعلى أم لا؟

يُقام المؤتمر تحت رعاية وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والمصرف المتحد، وبحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن محمد شحاتة وزير القوي العاملة والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والفريق طبيب لشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بدولة البحرين.

يشارك في المؤتمر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي ومارسيلو أبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وبحضور 500 من الشخصيات المصرية والعربية والإقليمية المتخصصة في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد.