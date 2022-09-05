رئيس التحرير

أحمد الخطيب

استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات لتنفيذ محطة الأتوبيس الترددي بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
08:56 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي

مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي

أعلنت محافظة الجيزة في بيان، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة «طريق الفيوم»، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي «BRT» على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، يستلزم استقطاع حارة مرورية من كل اتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات.

وحددت محافظة الجيزة الاستقطاع بأنه سيكون أعلى تقاطع «طريق الفيوم مع طريق الواحات» الاتجاه القادم من الطريق السياحي اتجاه طريق الواحات، والاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه الطريق السياحى، بطول ما يقرب من 45م اعتباراً من الساعة الــ1 صباح غدا «الثلاثاء» الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري، وحتى انتهاء الأعمال.

التنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو إرشاد وتوجيه المركبات بمحيط الأعمال وتيسير حركة المرور.

تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.

طالبت محافظة الجيزة، من المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية تجنباً للازدحام.

اقرأ المزيد:

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل.. تبدأ من 3200 إلى 5000 جنيه

«الجيزة»: استقطاع حارة مرورية بطريق المنصورية لإصلاح هبوط أرضي

لمدة 10 أيام.. غلق حارة مرورية من محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر

غدا.. بدء أعمال صيانة كوبري 15 مايو وغلق حارة مرورية باتجاه القاهرة

غلق حارة مرورية من كوبري قصر النيل 30 ساعة بسبب "إصلاحات"

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تطوير طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر

غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري في الجيزة لمدة يومين
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.