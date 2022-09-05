استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات لتنفيذ محطة الأتوبيس الترددي بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة في بيان، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة «طريق الفيوم»، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي «BRT» على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، يستلزم استقطاع حارة مرورية من كل اتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات.

وحددت محافظة الجيزة الاستقطاع بأنه سيكون أعلى تقاطع «طريق الفيوم مع طريق الواحات» الاتجاه القادم من الطريق السياحي اتجاه طريق الواحات، والاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه الطريق السياحى، بطول ما يقرب من 45م اعتباراً من الساعة الــ1 صباح غدا «الثلاثاء» الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري، وحتى انتهاء الأعمال.

التنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو إرشاد وتوجيه المركبات بمحيط الأعمال وتيسير حركة المرور.

تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.

طالبت محافظة الجيزة، من المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية تجنباً للازدحام.