بعد دفعة أمريكية جديدة.. حجم المساعدات الغربية لأوكرانيا

هبّت دول الاتحاد الأوروبية لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا بإجمالي 9 مليارات يورو على الرغم من مرور العالم بأزمة اقتصادية وامتدت يد المساعدة لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت 15 مليار دولار إلى كييف.

مساعدات استثنائية لأوكرانيا في حربها

وذكر مؤخرا المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت أوكرانيا بمعدات وخيرة ونظام صواريح متحرك وقذائف عيار 155 ملم موجهة وأنظمة تصدى للطائرات المسيرات وآلالات إزالة ألغام ومعدات تستخدم في الطقس البارد وأجهزة رؤية ليلية دقيقة بجانب مساعدات مالية قدرها 457.5 مليون دولار.

أمريكا أكبر مساعد لأوكرانيا في حربها

وأكد رايدر أن بلاده هي أمبر مانح لدولة أوكرانيا، في الوقت الذي قدمت بريطانيا مساعدات مالية وصلت إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، فيما ذكرت السفارة الأمريكية في جمهورية مصر العربية في بيان لها: «نحن نقف متحدين مع أوكرانيا، تقدم الولايات المتحدة المساعدة الأمنية إلى جانب حلفائنا وشركائنا من أكثر من 50 دولة لدعم الدفاع عن أوكرانيا. ويتم ضبط القدرات التي نقدمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة»، فيما قال وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، : «توفيرنا لمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة، قلل بشكل كبير الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم».

أمريكا تساعد أوكرانيا ضد روسيا

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لايزال يتباحثون مشروع قانون يتيح إدراج 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا في استجابة لطلب قدمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد يرتفع الإجمالي ليصل إلى 40 مليار دولار.

مساعدات أوروبا لأوكرانيا لمتابعة حرب روسيا

أوروبيا، تقدمت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة باقتراح لإرسال 5 مليار يورو على شكل مساعدات مالية إلى أوكرانيا كحزمة ثانية للمساعدات من إجمالي 9 مليار يورو يعمل الاتحاد على تقديمها لجارتهم أوروبا التي تواجه أوكرانيا وتعمل على الإنضمام للاتحاد أيضا، وسينضم لهذه المساعدات قرض طارىء قيمته 1.2 مليار يورو لتصبح إجمالي المساعدات 10 مليار يورو بحسب رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.