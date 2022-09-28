دراما وسينما.. «المتحدة» تحقق انتعاشة للفن الهادف وريادة للشاشة

نشاط مكثف قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سوق إنتاج الدراما، فخلال الفترة الماضية عملت الشركة على الاهتمام بالمنتج الفنى الذى تقدمه للجمهور المصرى والعربى، وبفضل جهودها أحدثت طفرة كبرى من خلال إنتاج عدد كبير من المسلسلات المتنوعة بين الدراما والأكشن والكوميديا، وتكلل ذلك المسار بإطلاق الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما.

وقدمت «المتحدة» عدداً من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، أبرزها مسلسل «الاختيار»، الذى حقق نجاحاً كبيراً على مدار 3 مواسم، وكذلك «هجمة مرتدة»، الذى يعد استكمالاً للأعمادل الوطنية التى تحرص الشركة على تقديمها، فضلاً عن الأعمال الدرامية الأخرى التى أنعشت السوق الدرامية ودعمت الإنتاج الفنى وأسهمت فى عودة الريادة الفنية للشاشة المصرية.

بروتوكول تعاون بين المتحدة والثقافة لإدارة وتشغيل سينما الشعب

وفى مجال دعم السينما، وقعت وزارة الثقافة و«المتحدة» بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى، ويعد هذا المشروع أحد المشروعات المهمة التى تنفذها وزارة الثقافة، حيث يتم عرض أفلام فى قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادى بسيط يبدأ من 20 جنيهاً، بهدف إتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة فى قصور الثقافة. واتفقت «الثقافة» و«المتحدة» على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع فى المحافظات.

وفى تصريحات تليفزيونية له، أكد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة، أن توقيع البروتوكول يهدف لتوفير المحتوى المناسب للأسرة المصرية وعرضه فى قصور الثقافة على مستوى الجمهورية بأسعار رمزية، لافتاً إلى أن «المتحدة» تتولى توفير المحتوى المقدم للعرض مع تطوير الجزء الخارجى لقصور الثقافة ووضع الإعلانات التى تدر الدخل للمشروع ليعتمد على ذاته دون الاعتماد على مساعدات.

وفى إطار دعم الممثلين، وقّعت الشركة بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، لحماية المهنة وتشغيل أعضاء النقابة التى وصفت البروتوكول بأنه إسهام فى تحقيق العدالة الفنية، كما تمكّنت الشركة من إطلاق استراتيجية جديدة لضبط السوق الإعلانية بين القنوات، وفتح سوق جديدة للدراما تتمثل فى منصة «watch it».

«خير الله»: الإنتاج الدرامى لم يعد مقصوراً على موسم رمضان.. والعام كله أصبح موسماً درامياً

الناقدة الفنية ماجدة خير الله أكدت أن الشركة المتحدة حرصت خلال الفترة الماضية، على عدم اقتصار الإنتاج الدرامى على شهر رمضان الكريم، بحيث يكون العام كله موسماً درامياً، وهذا شىء مميز، أدى إلى انتعاش السوق الدرامية وتجديد الدماء بظهور ممثلين جدد، إضافة إلى أن الشركة منحت فرصة عمل لكل الفنانين الذين يشتكون من قلة اشتراكهم فى أعمال فنية.

وعبّر الناقد الفنى محمود قاسم عن سعادته بجهود «المتحدة» خلال الفترة الأخيرة، وقال إنها استطاعت إعادة إنعاش الدراما المصرية والعربية، واستقطاب نجوم الصف الأول للمشاركة فى الأعمال الدرامية.