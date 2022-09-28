أبرزها «القاهرة للدراما» و«محكى القلعة».. المتحدة تدعم الإبداع بمهرجانات فنية

جاء إطلاق الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما قبل أيام، ليحظى باحتفاء كبير من الفنانين والنقاد ومنتجى الدراما، الذين أشادوا بهذه المبادرة من الشركة المتحدة وتعاون نقابة المهن التمثيلية معها بدور المتحدة، معتبرين تلك الانطلاقة بمثابة «عيد جديد للفن»، فيما جاءت هذه الخطوة بعد أيام من نجاح كبير حققته الشركة من خلال نقل فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء عبر شاشة قناة الحياة، للمساهمة فى توصيل الفن الراقى والأصيل إلى البيوت المصرية والعربية.

إلهام شاهين: المهرجان حافز كبير للفنانين.. ونبيلة عبيد: الدراما المصرية تشكل ثقافة الشعوب

الفنانة إلهام شاهين أكدت أن تحركات الشركة المتحدة فى دعم المهرجانات وإطلاق مهرجان خاص بالدراما تسهم فى تطوير هذه الصناعة الفنية بمصر، قائلة لـ«الوطن»: «خطوة الشركة المتحدة ستكون حافزاً كبيراً للفنانين من أجل تقديم أفضل ما عندهم، فى أعمال راقية والتفكير ألف مرة فى العمل الذى سيقدم عليه أى فنان لأنه سيخضع للتقييم وسيحمل اسم مصر ويجب أن يكون فى أعلى مستوى يليق بالبلد وبالمنافسة فى مهرجان القاهرة للدراما».

وقالت الفنانة نبيلة عبيد إن اهتمام «المتحدة» وصل إلى المساهمة فى تطوير المنتج الدرامى وليس الاقتصار على الإنتاج فقط، وهو ما شجع المنتجين على تقديم أعمال درامية جيدة وهادفة، مضيفة: «الدراما المصرية مهمة للغاية ومؤثرة وتدخل كل البيوت المصرية العربية وتشكل جزءاً كبيراً من ثقافة الشعوب، والاعتناء بها استعادة لدور مصر الريادى فى هذا المجال».

وأكد الفنان محمد رياض أن «المتحدة» أحدثت تطوراً كبيراً فى صناعة الدراما وأن خطوة إطلاق مهرجان الدراما مواكبة للتطوير المستمر من جانب الشركة فى المجال الفنى والإعلامى خلال الفترة الماضية، فيما وصفت الفنانة سوسن بدر أنشطة «المتحدة» لإحياء الدراما بأنها مثل عرس درامى، وهو ما أثبته مهرجان القاهرة للدراما الذى كلل جهداً كبيراً للشركة لدعم صناعة الدراما فى مصر وعودة الريادة من جديد، مضيفة: «كان من الضرورى أن ينطلق من مصر مهرجان خاص بالدراما ليواكب قوة أعمالها الفنية».

وقال الفنان آسر ياسين إن الأعمال الدرامية فى مصر مميزة للغاية وازدادت قوة مؤخراً مع انطلاق المنصات الإلكترونية وأصبحنا ننافس وبقوة، وهذا التميز يحتاج لمهرجان ليتوِّجه، ومن هنا كانت إقامة مهرجان القاهرة للدراما خطوة مهمة. كما عبر الفنان دياب عن سعادته بخطوات «المتحدة» نحو دعم المهرجانات الفنية والدرامية.

وخلال الفترة الماضية لم تتوقف خطة التطوير الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند الدراما، سواء على مستوى الإنتاج أو إطلاق مهرجان القاهرة للدراما، حيث سبق هذه الخطوات المهمة، بث فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الثلاثين عبر شاشة قناة الحياة لأول مرة فى تاريخ المهرجان. وقال الفنان مدحت صالح لـ«الوطن» إن الشركة المتحدة تبذل قصارى جهدها لتقديم كل ما هو مختلف للجمهور، فنجدها تدعم المواهب الشابة فى التمثيل والغناء وكذلك فى كرة القدم.