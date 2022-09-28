«المتحدة» تطور الإعلام الرياضي: بث المباريات والتعليق والتحليل بمستوى راقٍ دون تعصب

الإعلام الرياضى سلاح ذو حدين، فهو أداة قد تنجح فى تأجيج مشاعر الجماهير والوصول بالأمر إلى ما لا يحمد عقباه، بسبب اللعب على وتر التعصب بين المشجعين، أو التمكّن من كبح جماح المتعصبين، عبر أداء الرسالة المنوط بها، بنشر المعلومات الصحيحة وتوجيه الانتقادات المنطقية لكل مخطئ ورصد المشكلات والعمل على حل الأزمات، مع توعية الجمهور بشكل مستمر، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من ممارسة الرياضة بشكل عام، من أجل إفادة المجتمع بدلاً من تمزيقه بسبب التعصب الأعمى.

وحرصت الشركة المتحدة على تطوير الإعلام الرياضى عبر الإذاعة وشاشات التلفاز، فها هى إذاعة أون سبورت إف إم تقدم محتوى رياضياً مميزاً، وأتاحت الفرصة لكل عاشق للراديو لمتابعة جميع الأحداث الكروية والرياضية فى أى مكان يوجد فيه، وعبر شاشة التلفاز، يمكن متابعة مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، التى تفوقت على نفسها، فى ظل منافسة شرسة للحصول على حقوق البث للبطولات المختلفة.

بث العديد من البطولات العالمية بشكل حصرى

ونجحت الشركة المتحدة فى بث العديد من البطولات العالمية بشكل حصرى، وعلى رأسها كأس العالم لكرة اليد، التى كان يتابعها المشاهد المصرى والعربى عبر شاشات أون تايم سبورتس، وواصلت مجموعة القنوات الرياضية بث العديد من المنافسات العالمية للعديد من الألعاب، ومنها على سبيل المثال دورى أبطال أوروبا لكرة اليد، ومنافسات كرة السلة الإسبانية، وبطولة العالم للجمباز الفنى.

وتم الاهتمام أيضاً باللعبة الشعبية الأولى «كرة القدم»، حيث يتم بث مباريات المنافسات المحلية؛ الدورى الممتاز، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية، عبر شاشات أون تايم سبورتس، مع توفير استديو تحليلى على أعلى مستوى، لكى يعيش المشاهد الحدث كما يجب أن يكون، خاصة أن عشاق كرة القدم يسعون لمعرفة كل كبيرة وصغيرة فى أى مباراة يتابعونها، وهو الأمر الذى توفره تلك القنوات.

تقديم محتوى يليق بالمشاهد المصري

بدوره، قال الناقد الرياضى تامر صقر إن الشركة المتحدة حرصت على تقديم محتوى يليق بالمشاهد المصرى، مع الحرص على ضوابط معينة لكى تؤدى القنوات الرياضية رسالتها الحقيقية، من توعية للجماهير، وإشباع رغباتهم الرياضية وليست الكروية فقط، عبر مجموعة من البرامج المتنوعة والمميزة، على مدار فترات اليوم، ليجد متابعو الأحداث الرياضية كل ما يريدون معرفته عبر تلك البرامج التى يتم بثها على مدار اليوم، وتغطى كل الأخبار الرياضية لكل الألعاب.

وأكد المعلق الرياضى خالد خيرى أن «المتحدة» حرصت على القيام برسالتها الإعلامية على المستوى الرياضى، معتمدةً على العديد من النقاط والمحاور المهمة لضبط المشهد الرياضى، ومنها البعد عن التجريح الشخصى والانتقادات التى تتناول الأشخاص بأى صورة من الصور.

أضاف: تلتزم القنوات الرياضية المتخصصة باحترام مشاعر كل الأطراف المتنافسة من الفرق واللاعبين والجمهور، مع الحرص على الابتعاد وبشكل تام عن أساليب السخرية والاستهزاء والازدراء، مع تطوير العاملين فى تلك القنوات بشكل مستمر، لكى يواكبوا التطور المستمر على مستوى الإعلام الرياضى.

وتابع قائلاً: منحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرصة ذهبية لمجموعة كبيرة من الشباب للعمل والظهور فى القنوات الرياضية، لتؤكد أن الشباب هم الكنز الذى لم يجد فرصة من قبل، فوفرت لهم الفرص والمساحة التى نجحوا من خلالها فى إظهار إمكانياتهم ومواهبهم، وإعداد كوادر إعلامية شبابية جديدة.