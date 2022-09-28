«التعليم»: إعلان العمل بنظام الحصة داخل المدارس غدا

كشف الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط، بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يتجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة، وبعد حصر العجز الفعلي في التخصصات المختلفة «المواد الأساسية».

إعلان العمل بنظام الحصة غدا

وقالت المديريات التعليمية، في مستند حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إن إعلان العمل بنظام الحصة سيبدأ من صباح غد الخميس، ولمدة 10 أيام، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للعمل بالحصة

1- الحصول على مؤهل عال تربوي.

2- الحصول على مؤهل عال + دبلوم تربوي مناسب في التخصص في المواد العمل به.

الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بنظام الحصة

1- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذى يقوم بإحالته إلى موجة أول مادة التخصص.

2- أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 4 صور منه.

3- تقديم ما يفيد بأن لدية خبرة سابقة في أعمال التدريس.

4- عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

5- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

6- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

7- عدد 1 دوسيه بلاستيك بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا

وأوضحت المديريات التعليمية، خلال الكتاب الدوري، أنه سيتم الإستعانة بالمعلمين بنظام الحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا، ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 ببقانون 93 لسنة 2012 المعدل للقانون 155 لسنة 2007، مشيرة إلى أنه يتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التى تعانى من عجز صارخ في المواد الأساسية، ويتم سد العجز في المناطق النائية أولا بمعرفة الموجة الأول لكل مادة، مؤكدة أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.

عدم اشتراك معلمي الحصة في أعمال الامتحانات

وأكدت المديريات التعليمية، عم اشتراك المعلمين الذين يعملون بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، موضحة أن يتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين بالمدرسة وموجة أول المادة نظير مكافآة مقطوعة 20 جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

إجراءات ضد كورونا بالمدارس

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن جميع المدارس تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.