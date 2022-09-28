التعليم: 60 ألف مدرسة جاهزة لاستقبال 23 مليون طالب في العام الدراسي الجديد

أنهت جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، البالغ عددها 27 مديرية الاستعدادات النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد 2023، وتستقبل المدارس البالغ عددها 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، مع بداية الدراسة السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي «كورونا».

جاهزون لبداية العام الدراسي الجديد 2023

أكد شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية أنهت الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023، من خلال صيانة وتجهيز المدارس، وتعقيم وتطهيرها ودورات المياه، للوقاية من تفشي الوباء، قائلاً: «جاهزون لبداية عام دراسي جديد منضبط».

لن يرفع الغياب خلال العام الدراسي الجديد 2023

وأوضح عبدالله زلطة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل، وأنه لا يوجد أى قرار برفع الغياب، مع فرض الانضباط داخل العملية التعليمية، للارتقاء بمستوى الطلاب، منوهًا إلى أن جميع المدارس معقمة تمامًا ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

تسليم الكتب المدرسية بداية الأسبوع الأول من الدراسة

وأشار «زلطة» إلى أنه سيتم تسليم الكتب المدرسية، بداية من الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023، بدون أى أزمات خاصة بالكتب المدرسية لجميع الصفوف إذ إن تطوير المناهج خطوة مهمة لمنظومة التعليم.

غدًا وزير التعليم يعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد

ويعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح الخميس 29 سبتمبر الحالي في الساعة العاشرة والنصف صباحا، مؤتمرًا صحفيا لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد 2022، وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.