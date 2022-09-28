قبل بدء العام الجديد.. 10 إجراءات احترازية في المدارس لمواجهة كورونا

أعلن شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء جميع الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2023، يوم السبت المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وسير العملية التعليمية في المدارس.

إنطلاق العام الدراسي الجديد رسميا السبت المقبل

وقال عبدالله زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد 2023 ينطلق رسميا يوم السبت المقبل، والحضور إلزامي على جميع الطلاب، ولا يوجد أي قرار برفع الغياب، لافتًا إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على ضرورة عودة الطلاب للمدارس، وإحداث حالة من الانضباط داخلها، للارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا لن تكون عائقًا أمام انتظام العملية التعليمية.

تسليم الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد

وأوضح «زلطة، أنه سيجري تسليم الكتب المدرسية للطلاب، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، مؤكدًا أن جميع الكتب جرى تسليمها للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، التي بدورها توردها للمدارس لتوزيعها على الطلاب، موضحًا أنه لن يتم منع أي طالب من دخول المدرسة في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية.

إجراءات مشددة ضد كورونا

1- تجهيز غرف عزل بكل مدرسة، لتقديم الدعم لأي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

2- توفير أجهزة حرارية بالمدارس لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول.

3- تطهير دورات المياه داخل المدارس بشكل دوري.

4- تعقيم الفصول المدرسية بشكل دوري.

5- توفير طبيب زائر لكل مدرسة للاطمئنان على سلامة الطلاب طوال اليوم الدراسي.

6- تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الفصول المدرسية، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

7- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس.

8- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل المدارس.

9- تعقيم وتطهير المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها داخل الفصول.

10- منع دخول أي طالب درجة حرارته تصل إلى 38 من دخول المدرسة.