فريدة الشوباشي تثمن جهود «المتحدة» في رفع الوعي: ستؤتي ثمارها

ثمنت الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي ، عضو مجلس النواب، جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية في مجال ورفع وعي المواطنين، من خلال الحملات التوعوية التي تبثها عبر منصاتها على شاشات التليفزيون المصري، والتي تستهدف تأصيل القيم المصرية الأصيلة بين أبناء الشعب المصري، مؤكدة أن هذه الجهود الهادفة ستؤتي ثمارها.

فريدة الشوباشي: «المتحدة» تؤدي دورا وطنيا عظيما

وأكدت فريدة الشوباشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤدي دورا أقل ما يقال عنه إنه عظيم من الناحية الوطنية، لأن مشكلتنا الأساسية تقريبا كانت متمثلة في فقداننا للوعي، وسيطرت على حياتنا أفكار لا تمت للحياة المصرية ولا للهوية المصرية بأي صلة».

وأوضحت عضو مجلس النواب: «رأينا حاليا مبادرات التوعية من خلال التليفزيون، والتي تشير إلى أن القيم الأخلاقية موجودة في مصر منذ أيام الفراعنة».

مبادرات الشركة المتحدة لرفع الوعي

وأطلقت الشركة المتحدة مؤخرا العديد من المبادرات بهدف رفع الوعي المجتمعي، من بينها حملة مواجهة الشائعات، التي تستهدف الوطن والمواطن.

ويقدم قطاع الوثائقيات العديد من الأفلام والمواد الوثائقية العظيمة، وكذلك «أخلاقنا الجميلة»، التي أطلقتها الشركة، والتي تهدف إلى التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية.

وإلى جانب ذلك، قدمت الشركة المتحدة مبادرات اكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين، ومشروع محتوى الأطفال في العالم العربي، عبر خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف أعمارهم.

وتنطلق الحملة على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

وأكدت النائبة: «الشركة المتحدة تحاول تستعيد مصر للأفكار الأصلية، وهو دور يستحق الإشادة والتقدير، وسيؤتي ثماره إن شاء الله».