أستاذ اجتماع: الحوار الفعال بين الدولة والمواطنين يعمّق الانتماء للوطن (حوار)

منذ أن وُضعت خطة مُحكمة لتطوير الإعلام المصري، تستخدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسائل الإعلام من أجل التثقيف والتوعية بجانب الترفيه، حتى باتت قوة فعالة فى بناء الوطن بقدر كاف من الحرية والمسئولية، وذلك فى مواجهة ما تبثه بعض وسائل الإعلام الممولة من الخارج بهدف الهدم والتدمير وإضعاف قوة مصر.

في هذا الإطار يدور حوارنا مع الدكتور طه أبوحسين، أستاذ علم الاجتماع والصحة النفسية بالجامعة الأمريكية، الذى تحدث فيه عن أهمية الدور الاجتماعى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذى يعد أحد العوامل الأساسية لبناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال تحويل وسائل الإعلام إلى صوت للشعب يعبر عن رغباته وآرائه وتطلعاته للمستقبل، وإلى نص الحوار:

كيف تتابع ما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من مبادرات مجتمعية؟

- ما تقوم به الشركة المتحدة من مبادرات مجتمعية، مثل دعم أسر الشهداء فى الأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة بحضور قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجانب دعمها لمبادرة «حياة كريمة» الموجهة لسكان القرى الأكثر احتياجاً فى الريف المصرى، يعد أحد الأدوار الأساسية المنوط بها الإعلام فى المجتمعات، حيث يتوجب على وسائل الإعلام تحفيز المبادرات الفعالة التى تنفذها الدولة فى المجالات المختلفة من أجل وصولها إلى المواطن البسيط.

ما تأثير تلك المبادرات الإعلامية على المواطن البسيط من الناحية المجتمعية والنفسية؟

- المواطن البسيط أثناء جلوسه أمام التلفاز يكون فى وضع استرخاء وراحة ومهيأ لاستقبال وتلقى المحتوى المعروض وبالتالى من المهم اختيار توقيت عرضها، لما تتركه من أثر إيجابى نفسياً واجتماعياً، حيث تُزيد من تفاؤل وثقة المواطن فى دولته والمستقبل وأيضاً تُزيد من درجة المصداقية بين الجمهور والمسئولين بالدولة ويزداد معها الشعور بالانتماء بشكل عام.

يجب استثمار تعلق الجمهور بالإعلام فى تشكيل رأى عام بقضايا المجتمع

مع دعم الإعلام لمبادرة حياة كريمة.. كيف ينعكس ذلك على المواطنين الأكثر احتياجاً؟

- بالفعل الدولة التى تريد أن تعمّق معانى الانتماء وتعمّق العلاقة بين الدولة كحكومة ووزارات ومصالح عامة لا بد أن يكون هناك حوار فعال مع المواطن البسيط، وتنمية تلك العلاقة لا تتم إلا من خلال تقديم محتوى واقعى وفعال وليس مجرد دعاية سطحية لا تعكس الواقع.

تحرص وسائل الإعلام ممثلة فى الشركة المتحدة على دعم أسر الشهداء من الجيش والشرطة، فما أهمية هذا النوع من الدعم المجتمعى؟

- دعم أسر الشهداء فى كل المناسبات الوطنية والأعياد وغيرها من أوقات الاحتفالات يترك أثراً جيداً على نفوس الشباب أولاً، فنجد الشباب يلتحقون بالجيش والشرطة حباً فى الدفاع عن أرض الوطن وممتلكاته وليست كمجرد وظيفة فقط بعدما شاهد بنفسه تقدير الدولة لجهودهم.

ما أهمية المبادرات للإعلام فى مواجهة الإعلام الموجه؟

- يلعب الإعلام الاجتماعى دوراً هاماً فى التوعية بالمخاطر والأزمات التى تواجه المجتمع، وبالتالى فإن الشعب الواعى لا يمكن زعزعة انتمائه بسهولة، ولا بد من التثقيف المستمر من خلال وسائل الإعلام رداً على ما تبثه وسائل الإعلام المعادية لمصر والتى تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع وضرب تماسك الدولة، خصوصاً فى مرحلة البناء والتنمية الجارية حالياً.

توظيف الإعلام

أصبح لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها، المسموع والمرئى منها، دور كبير فى ظل تنامى القضايا الاجتماعية والاقتصادية فى شتى مجالات الحياة، كونها وسيلة ترفيه فى المقام الأول تستخدم عناصر جذب لمتابعيها من جميع الفئات المستهدفة، وبالتالى يمكن توظيف تلك العلاقة فى تقديم المعلومات الإيجابية وتكوين الرأى العام لدى الشباب والجمهور بشكل عام، وزيادة ثقافتهم وحثهم على اتباع العديد من القيم الإيجابية.