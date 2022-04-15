أماكن سياحية في القاهرة ليلا.. أجواء رمضانية مميزة «مش هتكلفك كتير»

يأتي شهر رمضان الكريم، ويبدأ الكثير من محبي الخروج والتنزه وقضاء ليلة رمضانية خارج المنزل في البحث عن أماكن سياحية في القاهرة ليلا، حتى يتمكنوا من الخروج إليها بصحبة الأصدقاء والعائلة، للشعور بالأجواء الرمضانية المختلفة التي ينتظرها محبي الشهر الكريم من العام للآخر.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نرصد من خلال هذا التقرير أماكن سياحية في القاهرة ليلا، لقضاء ليلة رمضانية مميزة، وهي:

أماكن سياحية في القاهرة ليلا

وتعد القاهرة من أكثر المدن التي تحتوي على أماكن سياحية يمكن الخروج بها ليلا، وتتمثل في الآتي:

منطقة الحسين

تعد منطقة الحسين من أكثر الأماكن السياحية التي يمكن الخروج إليها ليلا في القاهرة، وخصوصا في شهر رمضان الكريم، نظرا لما تتمتع به من أجواء رمضانية مميزة، فمن الممكن أن يقوم الراغبون في الإفطار في الخارج باختيار أحد المطاعم لتناول الإفطار بها، ثم يمكن الجلوس على إحدى الكافيهات الموجودة في المنطقة.

شارع المعز

يحتوي شارع المعز على العديد من المساجد التاريخية المختلفة، ويعد هذا الشارع من أكثر المناطق السياحية التي يعشق المصريون الذهاب إليها والتواجد بها، خصوصا خلال شهر رمضان الكريم، فتحرص الكثير من المطاعم الموجودة هناك في الشارع على إضفاء الأجواء الرمضانية على ديكوراتها، ما يجعل الكثيرين يتوجهون إلى هناك.

منطقة الأزهر

يحرص الكثير من محبي أداء صلاة التراويح على التواجد في منطقة الأزهر، حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح بعد الانتهاء من الإفطار في أحد المطاعم المجاورة له، وبعد الانتهاء من صلاة التراويح يمكن الجلوس على أحد المقاهي والكافيهات المجاورة حتى موعد تناول السحور، إذ يمكن تناول السحور في أحد المطاعم برفقة الأصدقاء ثم أداء صلاة الفجر في الأزهر مرة أخرى.