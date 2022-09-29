بالأسماء: تفاصيل إصابة 18 شخصا في حادث الصحراوي بالمنيا

أصيب 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتبين وقوعه بسبب إنفجار أحد الإطارات، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب السيارة رقم «8927. ن. ط. ا»، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، بمدخل قرية البهنسا، في مركز بني مزار، بسبب إنفجار أحد الإطارات الخلفية.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، هم: هاني إبراهيم، 22 عاما، أحمد عبدالمجيد، 45 عاما، جرجس ليشع، 40 عاما، محمد عبدالله، 28 عاما، ماجد يوسف، 40 عاما، بيشوي نمر، 35 عاما، إسحاق سمير، 42 عاما، كيرلس غطاس، 25 عاما، غطاس تواضروس، 45 عاما، سمير يوسف، 62 عاما، أشرف عبدالمنعم، 51 عاما، محمد أشرف، 16 عاما، وائل يحيى، 27 عاما.

كما أصيب في حادث المنيا: أبانوب عماد، 23 عاما، عيسي تواضروس، 22 عاما، يوسف وجيه، 20 عاما، كيرلس صلاح، 30 عاما، وغطاس حنين، 22 عاما، جميعهم يقيمون في مركز سمالوط، وترواحت الإصابات بين كدمات وجروح وسحجات واشتباه ارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لتسير الحركة بالطريق، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.