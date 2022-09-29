معرض الرياض الدولي للكتاب 2022.. مشاركات ثقافية وفنية من مصر

ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، اليوم، ويستمر حتى السبت 8 أكتوبر المقبل، بواجهة الرياض، تحت شعار «فصول الثقافة»، ويقدم على مدى 10 أيام برنامجاً ثقافياً شاملاً يغطي كل أوجه الإبداع، تكون فيه تونس ضيف شرف الدورة الحالية.

الفن المصري في معرض الرياض الدولي للكتاب

ويشارك في المعرض 1200 دار نشر ودار بالوكالة من 32 دولة عربية وأجنبية، ومن بين دور النشر المصرية المشاركة، المركز القومي للترجمة، والدار المصرية اللبنانية، ودار صفصافة، ودار سما للنشر والتوزيع.

وستنظم ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، ندوات متنوعة تتناول موضوعات متعددة بقطاعات ثقافية متنوعة تشمل الموسيقى والمكتبات وفنون الأزياء والطهي والمتحف والمسرح وفنون العمارة، كما يقدم المعرض العديد من الفعاليات الثقافية العديد من الأمسيات الشعرية والفنون الأدائية والبصرية والترث، من بينها حفل الموسيقار عمر خيرت، 4 أكتوبر، وتقام الحفل بجامعة الأميرة نورة على المسرح الأحمر، وكذلك الفنانة المصرية أنغام، وعايض وأميمة طالب، ويقام الحفل يوم 8 أكتوبر 2022 بالرياض.

وبمناسبة اختيار تونس ضيف شرف هذه الدورة، ينظم المعرض حفلًا يحتض أشهر الفنانين التونسيين، بينهم صابر الرباعي، ولطيفة، وألفة بن رمضان، 1 أكتوبر بجامعة الأميرة نورة على المسرح الأحمر.

المركز القومي للترجمة في معرض الرياض

ويشارك المركز القومي للترجمة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 بمجموعة من أهم وأحدث إصداراته منها: «جغرافيا الوقت، عقول المستقبل، السينما والتاريخ، هندسة الخلايا الجذعية أساسيات وممارسات، المائة عام القادمة، النسوية وحقوق المرأة في العالم، جغرافيا السياسة في روسيا، نهاية السياسة التمثيلية، الحكومة الصالحة، موسكو-القاهرة، محنة الإرهاب، فجر الثقافة البشرية، مدخل إلى الأيدلوجيات السياسية، الغصن الذهبي، المحتوى في علم الكلام (من التراث العربي اليهودي)»، وغيرها.