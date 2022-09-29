الحالة الصحية للناجي الوحيد في حادث «طلاب الطب» بالشرقية: «مصدوم ومبيتكلمش»

أكد جمال الكوابري عم الطالب كريم أحمد السيد يوسف، والذي أصيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها 5 طلاب بكلية الطب، في مياه ترعة أبو الأخضر بطريق فاقوس، أن ابن شقيقه ما زال يتلقى الرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة.

وقال «كثفوا الدعاء لابن أخويا، ربنا نجاه من الموت، لكن حالته النفسية سيئة، هو مصدوم ما بيتكلمش، بيفتح عينه وساكت كأنه مش مستوعب، وإحنا كلنا حواليه في المستشفى، وربنا يقومه بالسلامة، ويرحم أصحابه الأربعة ويهون عليه فراقهم»

الطالب الوحيد الناجي من حادث طلاب الطب بالشرقية

وأضاف عم الطالب الناجي لـ«الوطن»، أن كريم كان في طريقه بصحبة أصدقائه الخمسة إلى تجهيز السكن الخاص بهم قبل الدراسة الجامعية، وبعد قضاء مصالحهم انقلبت بهم السيارة أثناء عودتهم في مياه الترعة إثر اصطدام ميكروباص بها، فلقي 4 مصرعهم وشيع الأهالي جنائزهم، بينما أراد له الله النجاة وكتب له عمرا جديدا، وهو يرقد في العناية المركزة بمستشفى فاقوس، مشيرا إلى أن ابن شقيقه يمر بصدمة ولم يتحدث إلى أهله.

غرق سيارة بها 5 طلاب بكلية طب الزقازيق

وشهدت محافظة الشرقية، أمس، حادثا أليما، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها 5 طلاب في كلية الطب، لقي 4 منهم مصرعهم، فيما أصيب الطالب الخامس وتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة بمستشفى فاقوس، وحاول الأهالي القفز في مياه الترعة لإنقاذهم إلا أن القدر كتب نهاية لآجالهم، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثامين الأربعة.