انطلاق فعاليات جامعة الطفل في «التربية النوعية» ببنها.. الدورة المجمعة

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة بنها، فعاليات احتفالية افتتاح جامعة الطفل بدورتة المجمعة الخامسة والسادسة، وبدء تنفيذ أنشطة الفنون والثقافة والموسيقى، حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة مجلس كلية التربية النوعية بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تنمية قدرات الأطفال

من جانبه، أشار الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، أن فريق عمل جامعة الطفل بكلية التربية النوعية بجامعة بنها يقدم خدماته لقرابة الـ100 طفل بجامعة الطفل في كافة الأنشطة، بهدف تنمية قدرات الأطفال ورفع مستواهم الفني والثقافي والتكنولوجي والفكري، ليكونوا نواة للارتقاء بالوطن ورفع شأن مصر.

وأوضح أنه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ الأنشطة، مكون من كلا من الدكتورة إنجي صابر درويش، الدكتورة رحاب عبد الستار خليل، الدكتورة سيدة محمد صقر، الدكتورة لمياء وجدي عبد الغفار، الدكتورة منال محمد الجمال، الدكتورة داليا إبراهيم عفيفي، الدكتور أشرف عبد الفتاح أحمد، الدكتورة سمر أحمد موسى، يمنى حسن الجرايحي، وأحمد سامي عبد العزيز، إيمان عاطف خضر، سارة أشرف كامل، نهلة عبد الغفار وآية مصطفى حلمي.

أطفال علماء لمستقبل افضل

فيما قال الدكتور إبراهيم سيد أحمد، منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، إن جامعة الطفل هي مبادرة «أطفال علماء لمستقبل أفضل»، مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتقوم على رعايتها وتنفيذها جامعة بنها وهي مشروع تعليمي غير تقليدي يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي، عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، فيؤهلهم للاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي، ويزيد من قدراتهم الإبداعية والابتكارية، مضيفا أن جامعة بنها هي وأعضاء هيئة التدريس بها يقومون بتوفير البيئة العلمية المناسبة حتى يتاح لأطفالنا تلك اللحظة لينظروا من خلالها ويرسموا منها مستقبلهم.

أهداف جامعة الطفل

وتتمثل أهداف جامعة الطفل في إعداد جيل من الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية من أجل مستقبل أفضل، وتشكيل عالم متميز وتعزيز العلاقة الارتباطية بين الأطفال والجامعات المحيطة بهم في المناطق المجاورة ودعم برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون واكتشاف المبتكرين والمخترعين من الأطفال ومساعدة الأطفال على تحديد الأهداف المستقبلية وتعزيز احترام الذات والثقة الخاصة بهم وبناء الشخصية وتشجيع أساتذة الجامعات ومعاونيهم على المشاركة التطوعية في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

شهادات معتمدة من أكاديمية البحث العلمي

ويستفيد من هذه الفعاليات، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 15 عاما، ويتم منحهم شهادة تخرج معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، كما يتم تنفيذ الأنشطة في مجالات مختلفة كالفنون والثقافة والموسيقى والطاقة والبيئة والمياه والصحة والعلوم والمصريات والآثار المصرية القديمة والفلك والميكاترونيك أو الريبوتات وريادة الأعمال وغيرها من المجالات على مستوى كليات جامعة بنها.