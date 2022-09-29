«التضامن»: إصدار 877 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

قررت وزارة التضامن الاجتماعي العمل 6 أيام بمكاتب التأهيل لذوي الهمم، لمدة 6 ساعات يومياً، مع إمكانية استمرار العمل بعد مواعيد العمل الرسمية، وفقا لأعداد الحالات المتقدمة للتقييم الوظيفي مع صرف حوافز للعاملين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد مدخلي البيانات إلى 1146 موظفا للتسجيل بمعدل 5 حالات في الساعة.

إصدار 877 ألف بطاقة خدمات متكاملة

وأشارت التضامن إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدرت بـ10.67% من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولي للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتة إلى أنه تم إصدار 877 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، إلى جانب ما تم تسجيله على منظومة وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي المُميكن.

جمعيات العمل الأهلي

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع عدد واسع من الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي بمجال الإعاقة بديوان عام الوزارة، حيث ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه عمليات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة، ومقترحات وآليات العمل التي يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يحقق زيادة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

ولفتت التضامن إلى أن الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، كما جاء إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومراعاة أحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة ليؤكد حرص الدولة على أبنائها من ذوي الإعاقة.