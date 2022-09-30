استعدادات القليوبية للعام الدراسي الجديد.. منصات تعليمية وأنشطة تربوية

شهدت مدارس محافظة القليوبية إجراءات مشددة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث جرى تكثيف واستمرار أعمال النظافة، وتأكيد عدم تواجد أي إشغالات أو باعة جائلين في محيط المدارس، بالإضافة إلى الاهتمام بالأشجار والمساحات الخضراء.

تفعيل المتابعة الميدانية للمدارس

وشملت إجراءات مدارس القليوبية لاستقبال العام الدراسي الجديد تفعيل المتابعة الميدانية لكافة المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية في كافة المراحل والتنويه بالإعلان في مكان واضح بجميع المدارس للتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للاستفادة بما تُتيحه من مواد تعليمية هامة ومُيسرة.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في بيان، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتا لجاهزية استقبال 1.6مليون طالب وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 308.2 ألف فصل في 2611 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين و86.5 ألف من أعضاء العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني على مستوى المحافظة.

جولة تفقدية بمدارس القليوبية

في السياق ذاته، أجرى محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدة مدارس في مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها وقليوب وحي غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص، شملت 16 مدرسة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ غدا السبت لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق بها، والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية، حفاظاً على صحة التلاميذ من الأمراض، علاوة على استمرار توفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

إحالة مدير مدرسة للتحقيق

ووجه «الهجان»، سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بإعداد مذكرة عرض لإحالة مدير مدرسة الشهيد محمد إمام مصطفى بكفر شكر للتحقيق الفوري، بسبب عدم نظافة المدرسة.

كما وجه بتكريم مدير مدرسة بلتان التجربية لغات بطوخ، وكذلك تكريم اثنين من العاملين بالخدمات المعاونة بمدرسة الشهيد إبراهيم عبد الله الرسمية بسنديون بقليوب بشهادات تقدير، وذلك لجهودهم في ظهور المدرسة بالشكل المناسب.

جولة في 16 مدرسة بالقليوبية

كما تفقد المحافظ خلال 16 مدرسة وهي «ناصر الإعدادية ببنها، والسادات الثانوية بشبلنجة، والشهيد محمد إمام الإعدادية بكفر شكر، وكفر شكر الإعدادية بنات، وبلتان التجريبية بطوخ، وعبد الحميد حسن الرسمية بطوخ، والشهيد هشام بيومي الإعدادية بقها، وقها الثانوية المشتركة، والشهيد إبراهيم عبد الله عبد الرحمن بقرية سنديون بقليوب، وقليوب الإعدادية بنات، وعمر بن الخطاب الثانوية بنات بحي غرب شبرا الخيمة، وشبرا البلد الرسمية للغات، ومسطرد لمياه الشرب والصرف الصحي بحي شرق شبرا الخيمة، وبهتيم الثانوية بنات بحي شرق شبرا الخيمة، والخصوص المشتركة للتعليم الأساسي، والخصوص الثانوية بنات».

نشر التوعية للطلاب

وتابع محافظ القليوبية أروقة المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبديا بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه والفصول الدراسية والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعيه للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشدداً على استكمال أعمال الصيانة البسيطة، مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تم إعداد 43 مدرسة وافتتاحها هذا العام، وجار استكمال التجهيزات والانتهاء من توصيل المرافق لمدرستي عرب صبيح الابتدائية وعبد الرحمن عويس الابتدائية بإدارة شبين القناطر.

الالتزام بخطة تدريس المناهج

كما تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، مع تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي.

تفعيل دور الأنشطة التربوية

ووجه المحافظ بأهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها والعمل على اكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم، مع استمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، علاوة على متابعة وصول وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بداية من أول يوم لانتظام الدراسة، مُشيراً إلى أهمية استمرار وضع الخطط المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم داخل المحافظة، مؤكداً «أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة».