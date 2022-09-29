وزير التعليم: حصص المشاهدة موحدة في المدارس وستكون مسجلة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ حصص المشاهدة في المدارس ستكون بحسب كثافة الفصل، مشيرًا إلى أنّ خطة توزيع المنهج واحدة، لكن حصص المشاهدة لن تكون بثًا مباشرًأ، بمعنى أنه سيتم تشغيل نسخة من البرامج التعليمية في الفصول وهي مسجلة.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ المادة التعليمية التي تقدمها المدرسة للطالب في الفصل سيحصل على نسخة منها، وهو عائد إلى منزله والفلاشة ستحتوي على دروس أسبوع كامل، وتذاع أيضًا من خلال القنوات التعليمية؛ لأنّه ليس كل الطلاب لديهم أجهزة كمبيوتر في المنزل؛ لأن القنوات التعليمية بها أفضل المعلمين، موضحًا أنّه سيتم إتاحة المواد التعليمية والدراسة للطلاب على القنوات التعليمية.

تقييم مديري المدارس بعدد المتميزين لديهم

وأكد وزير التعليم، أنّ الطالب لن يتغيب عن اليوم الرياضي، لكن المدرسة التي يحدث فيها أكبر عدد لاكتشاف الموهوبين ستكون متميزة، وستقيم الوزارة مديري المدارس بعدد المتميزين في مدارسهم.

تطبيق اليوم الرياضي في 50% من المدارس

وأشار الوزير إلى أنّ اليوم الرياضي سيطبّق على 50%؜ من المدارس في نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أنّ التدرج في تطبيق اليوم الرياضي ضمانة لنجاح التجربة، على أن يتم توفير كل أدوات نجاح الفكرة قبل التطبيق على الأرض.