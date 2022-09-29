«التعليم»: تخصيص بطاقة لكل معلم لشراء احتياجاته بتخفيضات كبيرة

كشف الدكتور طارق حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة تعد لاحتفالية في النصف الثاني من أكتوبر لإعلان تفاصيل مبادرة «أنا المعلم»، التي تهدف إلى تخصيص حوافز وسند للمعلمين، وتضمّن حصولهم على رواتبهم بشكل سريع، موضحا أنّ الاحتفالية ستشهد إعلان تفاصيل البطاقة تخصص لكل معلم بطاقة يشتري منها ما يرغب من أي شركة بتخفيضات كبيرة.

حجازي: المعلم عليه دور كبير في اكتشاف الموهوبين

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الوزارة حريصة على تنمية مهارات المعلمين وتحفيزهم، موضحا أنّ المعلم هو شريان العملية التعليمية، وله دور كبير في اكتشاف الموهوبين.