انتشال جثة طالب بالثانوية العامة بعد 4 ساعات من غرقه بشاطئ العريش

لقي طالب في الثانوية العامة مصرعه غرقًا في منطقة المساعيد غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة بعد 4 ساعات من البحث عنه في المياه نتيجة جرفه من تيار المياه إلى الداخل، وجري نقل الجثة إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة.

غرق طالب في شاطئ العريش

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، قد تلقت إخطارًا من مستشفى العريش العام بوصول شاب يدعى عمرو كمال عابد، ويبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الثانوية العامة، جثة هامدة إلى قسم الطوارئ والاستقبال بادعاء غرقه بساحل بحر المساعيد في شاطئ العريش، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على الجثة بعد 4 ساعات بحث

وقال إسلام عابد، أحد أقارب الغريق، لـ«الوطن» إن «عمرو» غرق في بحر العريش في أثناء السباحة، وتمكن أفراد الإنقاذ من انتشال الجثة بعدما جرفه التيار للداخل.

وأضاف «عابد» أن الغريق دخل البحر للسباحة فجرًا بعد هدوء البحر، ولكنه لم يتمكن من الخروج، وظلت الجثة في البحر لمدة 4 ساعات قبل أن يتم العثور عليها في عمق البحر، وجرى نقلها إلى مستشفى العريش العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، إنه فور وصول جثة الطالب إلى قسم الطوارئ والاستقبال، تبين بعد الكشف عليه أن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب وانسداد مجرى التنفس وامتلاء القفص الصدري بالمياه.