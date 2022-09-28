المتحدة تطلق برامج تدريب للطلبة.. و«اختر كليتك» تضىء الطريق للحاصلين على الثانوية العامة

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأول مرة برنامج «التدريب الصيفى» للطلبة داخل جميع شركاتها، وهو عبارة عن برنامج تدريبى مدته شهران، يهدف للبحث عن مواهب شابة طموحة ومتحمسة لخوض التجربة فى مجالات الفنون الجميلة والتطبيقية، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال والسينما والفنون المسرحية والتصوير والمحاسبة والمالية والاقتصاد.

واقتصر الاشتراك فى البرنامج على طلاب السنوات الأولى «الثانية والثالثة»، وكذلك الطلبة المصريون فقط، على أن يكون أصحاب الأنشطة الاجتماعية والطلابية لهم أولوية فى الترشح للتدريب الصيفى، كما يُفضل أصحاب التدريبات السابقة.

تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية

وأعلنت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها بصدد تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام فى مختلف الجامعات.

وكانت الثانوية العامة من بين أكثر الأمور التى تشغل بال المواطنين، الجميع يعلم جيداً أن تلك المرحلة بمثابة مفترق طرق لذلك يجب اختيار الكلية المناسبة للطالب بشكل يسمح له بالتفوق خلال دراسته الجامعية، ومن هذا المنطلق قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق خدمة «اختر كليتك» التى تهدف بشكل أساسى إلى مساعدة طلاب الثانوية العامة على اختيار كلياتهم، حيث تعمل الخدمة على إلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة إلى جانب تعريف الطلاب بأقسامها المتوفرة.

تسهيل عملية اختيار الطالب للكلية

يرى محمد شريف أحد الطلاب أن الخدمة تسهل عملية اختيار الطالب للكلية التى تتناسب مع قدراته الذهنية: «وضحت لينا موقف سوق العمل بعد التخرج، ومن هنا بنعرف مميزات وعيوب الكلية اللى هندخلها ومن رأيى الخدمة دى لو استمرت بالتميز ده هتكون سبب فى تغيير وجهة نظر مئات الطلاب فى الكليات وهنلاقى فيه توجه للكليات اللى متوفر لها شغل بعد التخرج، وكمان الكليات الجديدة اللى الدولة بتعملها علشان تواكب التطور».

تشجيع الطلاب على الالتحاق بالكليات الحديثة التى تواكب تخصصاتها العصر من بين مزايا خدمة «اختر كليتك» بحسب «شريف» والذى يرى أن هناك كليات مميزة لا يهتم بها الطلاب ومع تدشين تلك الخدمة بدأ الطلاب يعلمون كافة مزايا الالتحاق بها، وهو ما سيكون سبباً مباشراً فى تغيير ثقافة طلاب الثانوية العامة الناظرين إلى كليات القمة دون غيرها: «كلنا استفدنا من الخدمة علشان شوفنا تخصصات لأول مرة نسمع عنها، وكمان تخصصات الحاسبات والمعلومات واللى لها مستقبل وسوق العمل مفتوح ومحتاج خريجين بعكس كليات تانية عليها إقبال كبير لكن مفيش فرص عمل متاحة بعد التخرج».