«القوى العاملة»: تسليم شهادات لمتدربين على مهن مختلفة بالأقصر

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر بشأن عقد لقاء مع 60 متدربا على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والطاقة الشمسية، بحضور ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأقصر.

توعية الشباب

وأوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره، أنه تم خلال اللقاء توعية وتعريف الشباب المتقدم للتدريب من الجنسين بما تقوم به الوزارة من توفير كافة الإمكانيات للمتدربين وتوفير مدربين على أعلى مستوى مهنى، لإعطاء برنامج تدريبى بنظام الساعات المعتمدة لتخريج متدرب ذي كفاءة عالية، وحث الجميع على الانضباط واستغلال الإمكانيات الذاتية لكل شخص لإعداد متدرب قادر على رسم مستقبله بيده.

تدريب على مهن الطاقة الشمسية

وعلى هامش الاجتماع سلم مدير المديرية ، شهادات إتمام الدورات التدريبية للعام التدريبي المنصرم لـ110 متدربين على مهن الطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والكهرباء و التفصيل والحياكة، كما استمع من المتدربين عن تجاربهم الناجحة، وما تم الاستفادة منه خلال فترة التدريب، وعرض بعض منهم تجاربه الشخصية فى سوق العمل وكيف أصبحوا أصحاب مشاريع صغيرة خاصة بهم ومنهم من وجد فرصة عمل بالقطاع الخاص.