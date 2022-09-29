«السياحة» تتعاقد مع شركة عالمية لتقييم مستوى المنشآت والمطاعم

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار أبرمت تعاقدا مع إحدلا الشركات العالمية المتخصصة في تقييم المنشآت والمطاعم السياحية، للوصول بمستوى المنشآت المصرية لمستوى عالمي، فضلًا عن رفع جودة الخدمات المقدمة للرواد.

عملية تقييم المطاعم والمنشآت السياحية

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أنّ الشركة العالمية ستبدأ في تقييم عدد من المنشآت والمطاعم السياحية كمرحلة أولى على أن تُقيّم كل المنشآت وعددها نحو 1370 منشآة عبر عدة مراحل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تمنح درجات تقييم من نجمة وحتى 3 نجوم، موضحًا أنّ المطعم الذي يحصل على نجمة على الأقل يكون وصل لمستوى عالمي متميز.

الزائر الخفي

وأشار فتحى إلى أن الشركة ستقوم بعد تقييم المطاعم والمنشآت السياحية بالمتابعة المستمرة المفاجئة لتلك المنشآت عن طريق «الزائر الخفي»، بقيام مفتشي الشركة بالذهاب للمطاعم كرواد عاديين يقومون بطلب الوجبات والمشروبات بشكلٍ طبيعي مع متابعة معاملة العاملين مع الرواد، وبعدها يصدرون تقييمًا جديدًا للمنشأة السياحية في حال وجود أي تغيير عن التقييم السابق.

وأوضح فتحي أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ستعقد، اليوم، اجتماعا لمجلس الإدارة لتحديد المنشآت والمطاعم السياحية التي سيتم البدء في تقييمها من قبل الشركة الدولية ضمن المرحلة الأولى لعمل الشركة، لافتا إلى أنّ هذا التقييم سيرفع من مستوى المنشآت السياحية المصرية عالميا ويرفع من نسب الإقبال عليها.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أنّ هناك العديد من التفتيشات تتم حاليا على المنشآت والمطاعم السياحية حيث تقوم الهيئة القومية لسلامة وصحة الغداء بالتفتيش على جودة الطعام والشراب المقدم للرواد وعلى صلاحية ونظافة المطبخ والأدوات المستخدمة، كما يقوم عدد من الجهات الأخرى بالتفتيش على بعض الأمور الإدارية والفنية بالمطاعم برفقة مندوب من وزارة السياحة والآثار.