خبير اقتصادي: مصر أمام فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد خبير اقتصادي، إنّ البيئة الاستثمارية في مصر بدأ إعدادها وتهيئتها منذ عام 2016، إذ بدأت الدولة تنفّذ مجموعة من المشروعات بهدف أن يكون هناك تجهيزًا لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ العام للاستثمار، سواء بتشريعات قانونية مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مؤكدا أن مصر أمامهم فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات.

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية على قناة EXTRA NEWS، أنّ قانون الاستثمار يمنح مجموعة من الحوافز للمستثمرين أو قانون 15 لسنة 2017 الخاص بالتراخيص والتنمية الصناعية، وبالتالي إذا كانت هناك بيئة تشريعية ومع تغيير بعض القوانين أو بعض المواد في القوانين مثل قوانين شركات الأموال، مؤكدا العمل على تهيئة المناخ من خلال أن يكون في مصر ما يطلق عليه خريطة استثمارية ووضع للمشروعات التي تحتاج إليها الدولة المصرية.

خطة لجذب الاستثمارات

وأكد الخبير الاقتصادي وضع خطة للمشروعات التي تحتاج إليها الدولة في مجال الصناعة، مشيرا إلى أنّ مصر أنشأت، خلال الفترة الماضية، 17 مجمعا صناعيا، وجارٍ تنفيذ أكثر من 6 مجمعات صناعية، إضافة إلى 3 مناطق صناعية مثل الروبيكي ودمياط.

وأشار إلى أنّ حجم الاستثمار في مصر حتى عام 2019 تجاوز 9.5 مليار إلى 10 مليارات دولار سنويا، لكن المناخ العام للاستثمار حول العالم تغير بعد ذلك بسبب أزمة كورونا، حيث بدأ يقل نمو الاقتصاد العالمي، لكن مصر استطاعت أن تعود مرة أخرى وتحتل مكانة جيدة في ترتيب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدول الأفريقية.

مصر تحتل المرتبة الثانية كواجهة استثمارية في أفريقيا

ونوّه باحتلال مصر المرتبة الثانية كواجهة استثمارية في أفريقيا، مشددًا على أن مصر أمامها فرص ذهبية، فكل محنة يتولد منها منحة: «مصر لديها طاقة متوفرة في الغاز الطبيعي والكهرباء، وهناك الأراضي المرفقة، وبالتالي فإن ذلك يمثل فرصة ذهبية للمشروعات المقامة في دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تتقلص وتنخفض بسبب أزمات الطاقة، أنها تأتي إلى دول أخرى تكون كثيفة العمالة فيها أراضي متاحة مرافق وبالتالي فإنّ هناك حاجة إلى إجراءات لتسهيل دخول المستثمرين».