بالأسماء.. إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 4 عمال بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة «تومناية» بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 114، في اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق المركز، ما أسفر عن إصابة 4 عمال، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيق في الحادث.

أسماء المصابين

ودفع مرفق إسعاف البحيرة بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد مبروك فرج، 21 سنة، مقيم بالعامرية، بكدمات متفرقة من الجسم، وعاطف مرزوق عاطف، 18 سنة، بكسر في الحوض واشتباه نزيف بالبطن، وأسامة عوض عاطف، 18 سنة، عامل، بكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، وعبدالله عبدالسلام حميدة، 18 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيمون في العامرية.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.