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حجازي: دبلومة لتأهيل 1000 معلم لإدارة المدارس.. ومشروع كبير لحوكمة التعليم الخاص

كتب:

أميرة فكري
12:33 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعد دبلومة استراتيجية لمدة عام لـ1000 معلم، لتأهيلهم على إدارة المدارس، موضحا أنّ الوزارة تعد مشروعا كبيرا لحوكمة التعليم الخاص والتراخيص، سيتم إعلان تفاصيله قريبا.

تطبيق لائحة الانضباط في المدارس

وأضاف وزير التعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنّ العام الدراسي الجديد سيشهد تطبيق لائحة الانضباط في المدارس، والتي يتم العمل عليها في الوقت الحالي لضبط العملية التعليمية.

اعتماد رخحة مزاولة المهنة

وأشار حجازي، إلى أنّ بعض الدول تطلب خريجي طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بزيادة عدد هذا النوع من المدارس،  طالب بزيادة هذه المدارس، كما أوضح أنّه سيتم اعتماد رخصة مزاولة المهنة وحكمتها، ومن لن يحصل عليها سيكون تدريسه مخالفا للقانون.

 

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