«الشهابي» عن اختيار 5 مشروعات مصرية في مسابقة عالمية: نشعر بالفخر

هنأ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بفوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم لعام 2022 .

شعور بالفخر والاعتزاز

وقال «الشهابي» في تهنئته أنه شعر بالفخر والاعتزاز بمؤسسات بلادنا الإنشائية عندما أعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 بفوز 34 مشروعاً منهم خمسة مشروعات مصرية وهي مشروعات تعيش بيننا وشاهدنا ميلادها مما يؤكد اتصال مصر القديمة بناة الأهرامات بمصر الحديثة بناة المشروعات الأفضل في العالم في المجالات المختلفة.

وأضاف في بيانه، وهو ما يستحق أن نوجه التحية والتقدير لكل من شارك في الفكرة والتصميم والتنفيذ في إنشاء محطة عدلي منصور التبادلية التي اختيرت أفضل مشروع نقل في العالمي وفي انشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كأفضل مشروع ثقافي في العالم .

قدرة مصرعلى إنشاء المشاريع التنموية

أوضح رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، كذلك نوجه التحية والتقدير لمن قام بتجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل الذي جرى اختياره كأفضل مشروع ترميم في العالم ولمن قام بإنشاء محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، التي اختيرت كأفضل مشروع الطاقة والصناعة في العالم، وكذلك اختيار مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية أفضل مشروع بيئي في العالم.

وأعتبر «الشهابي»، فوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم شهادة دولية، من أعرق المكاتب الهندسية ذات السمعة العالمية، على قدرة الدولة المصرية على إنجاز المشروعات التنموية وفق أعلى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدد زمنية قياسية، وبعقول وأيدى وسواعد مصرية.