«صابر» فقد بصره فتعلم وحصل على الدكتوراه بطريقة برايل: لا سن ولا ظروف يمنعوني

حياة هادئة عاشها صابر حمد جابر، يمارس الرياضة مع أقرانه ومتفوقًا في دراسته ومتميزًا في أخلاقه، ويساعد أسرته في الزراعة إلى أن أصيبت عينيه بمياه زرقاء «جليكوما» أفقدته بصره وهو في الخامسة عشر من عمره، فتغيرت حياته وتعطلت مسيرته العلمية عامين حاول فيها تعلم القراءة والكتابة من جديدة حتى يواصل تعليمه ويحقق طموحه، لكن هذه المرة ليست في الكُتّاب الذي تعلم فيه للمرة الأولى وحفظ فيه القرآن الكريم وهو في الخامسة من عمره، بل بطريقة برايل في مدرسة طه حسين للمكفوفين بالقاهرة، مضيفًا: «واجهت المصير الصعب وتحولي من شخص مبصر لكفيف وحصلت على الشاهدة الإعدادية سنة 1991 بالعافية».

تخرج من الثانوية بمجموع 84%

لم يسمح «صابر» لظروفه أن تمنعه من الاستمرار في التعليم والتوقف عند الشهادة الإعدادية، فسافر معه والده للقاهرة وألحقه بمدرسة المكفوفين وفيها تعلم القراء والكتابة: «زمايلي الأكبر مني في السكن وقفوا جنبي وساعدوني أتعلم برايل بسرعة»، والتحق بالثانوية العامة وحصل عليها بجموع 84% واضطر أن يعود إلى قريته بإطسا في مركز سمالوط ليلتحق بقسم الإعلام بجامعة المنيا؛ لعدم تمكنه من الالتحاق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، ومنذ اليوم الأول في الدراسة شارك في صحافة الجامعة ومؤتمراتها والأنشطة الطلابية الثقافية، وكان صاحب أول مشروع تخرج يخاطب الأصحاء وذوي الهمم معًا حيث صمم صحيفة إقليمية بطريقة برايل ومسجلة صوتيًا، فكرمه رئيس الجامعة ومحافظ المنيا.

«صابر» أول متحدي إعاقة يحصل على الدكتوراه في الإعلام

وما أن أتم «صابر» دراسته الجامعية حتى انطلق كالشعلة وعمل بإذاعة صوت الجنوب وأخبار المنيا وكان حريصًا على المشاركة المجتمعية بحضور المجلس الشعبي المحلي للمحافظة: «كان عندي قبول مشرف الحمد لله»، وعاد للقاهرة مرة ثانية وعمل مراسلًا لصحيفة سعودية يومية لمدة 12 عامًا وحقق حلمه في الدراسة بجامعة القاهرة، حيث حصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطبع على نفقة الجامعة وحصل على الدكتوراه عام 2015، ليصبح أول متحدي الإعاقة الحاصلين على الدكتوراه في مجال الإعلام على مستوى العالم، ونشر 17 بحثًا في مجلات علمية ومحكمة وفي مؤتمرات دولية وله 4 مؤلفات وحاضر 4 أعوام بالجامعات الخاصة وحصل على دبلومة في الترجمة الإعلامية ودبلومتين في التربية العامة والخاصة من جامعة عين شمس، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل درع العلوم في جامعة القاهرة ودرع التميز من جامعة ومحافظة المنيا.

«صابر» حصل على الميدالية الذهبية في البارالمبية المصرية

يشغل «صابر» في الوقت الحالي وظيفة رسمية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤخرًا اتجه للنشاط الرياضي فتعلم السباحة وشارك في بطولات الاتحاد المصري للمكفوفين، وحصل علي العديد من المداليات وكان آخرها الميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة في البطولة البارالمبية المصرية التي أقيمت بالعاصمة الإدارية في سبتمبر الجاري، ويطمح تحقيق إنجازات عربية ودولية: «لا سن ولا ظروف تمنع طالما عندك الإرداة والعزيمة.. ولو إيد على إيد هنقدر نشارك في العطاء للوطن بشكل أفضل».