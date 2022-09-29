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خالد الجندي: أنا وزوجتي اتفقنا على توثيق التبرع بأعضائنا

كتب:

محمد عزالدين
05:54 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
الدكتور خالد الجندي

الدكتور خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه قرر توثيق تبرعه بأعضائه بعد الوفاة، مردفا: «أنا وزوجتي اتفقنا على توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة».

ضوابط التبرع بالأعضاء من شخص حي

أضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «DMC»، اليوم، أن هناك شروطا وضوابط للتبرع بالأعضاء من شخص حي إلى آخر، متابعا: «أولها مفيش حاجة اسمها بيع إحنا مش قطع غيار، ولا بد أن يكون بإشراف الدولة، ممثلة فى وزارة الصحة، مش خاصة ولا تحت السلم، وألا يترتب على التبرع التمثيل فى خِلقة الشخص المتبرع، كما أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء النُطفية والتى يترتب عليها اختلاط الأنساب».

المعترضون على نقل الأعضاء

ولفت إلى أن الأعضاء البشرية والجسدية نوعان، نوع منفرد لا يجوز التبرع به مثل القلب، أما المتكرر فيجوز التبرع بإحداهما دون ضرر على المتبرع، مستنكرا الدعوات التى ترفض نقل الأعضاء، قائلا: «الناس اللى معترضة على نقل الأعضاء ما اعترضتش ليه على نقل الدم؟».

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بقلم محمد عزالدين