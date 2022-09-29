خروج الأفلام المصرية من الترشح لجوائز الأوسكار بأغلبية الأصوات

نشرت الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، عضو اللجنة الفنية لاختيار الفيلم المصري، لتمثيل مصر في الأوسكار، مجموعة صور، وهي تشارك في اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة قررت بأغلبية الأصوات، عدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام.

فايزة هنداوي توضح مشاركة الأفلام المصرية

وعلقت فايزة هنداوي، على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «شرفت بالمشاركة مع نخبة من كبار السينمائيين، والنقاد في لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، وقررت اللجنة بأغلبية الأصوات عدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام».

وعقدت منذ قليل، لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، اجتماعها الأخير في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، وذلك لاستقرار على الفيلم الذي سيتم ترشيحه لتمثيل مصر في النسخة الـ95 من جوائز أوسكار أفضل فيلم عالمي.

الفيلم المصري المرشح للأوسكار

وتعقد النسخة الجديدة أوسكار في مارس 2023، وضمت القائمة الأفلام التي يتم الاختيار بينها «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، «2 طلعت حرب» للمخرج مجدي علي، «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، بالإضافة إلى فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله، والذي لم يتم طرحه في دور العرض السينمائي حتى الآن، ولكن نظم صناع الفيلم عرضين لأعضاء اللجنة حتى يتمكنوا من مشاهدة الفيلم وتحديد موقفهم قبل عرضه السينمائي المقرر في نوفمبر المقبل، وفقًا لما كشفته الناقدة حنان أبو الضياء عضو اللجنة في تصريحات لـ «الوطن».