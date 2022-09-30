«فكهاني السويس» بعد انتشار صوره: «سددت ديوني ولن أنسى جدعنة الأهالي»

في محل صغير، بمدينة السلام في السويس، ووسط أنوار ساطعة، يتحرك طه المعروف بـ«فكهاني السويس» بين زبائنه، يساعد شخص مرة بابتسامة ويحاسب شخص آخر تارة أخرى، فيما تنتشر أصناف الخضروات والفاكهة في محله بعد أن كان فارغًا لعدم تردد الناس عليه بعد افتتاح المحل منذ أسبوعين تقريبًا.

انتشار صور طه

انتشرت صور محل طه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما جعله من أشهر الباعة في منطقة السلام.

رد الجميل لأهالي السويس

وقال طه المنسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أهل السويس وقفوا بجانبه في محنته، ولذلك يعاهدهم على توفير جميع احتياجاتهم، من الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق المختلفة نوعًا من رد الجميل والعرفان.

وأشار إلى أنه يشتري كل الخضروات والفاكهة «يوم بيوم» لضمان أن تكون طازجة، مشددًا: «شهامة أهل السويس، ومواقفهم معي، لن أنساها أبد الدهر، وسأظل ما حييت، حافظًا لهذا الجميل بعد إنقاذ محلي، وإنقاذ أسرتي والعودة للعمل من جديد في بيع الخضروات والفاكهة».

وأكد أن عودة المحل للعمل مرة أخرى ساعده في تسديد ديونه التي تراكمت عليه لدى بعض التجار في الفترة الأخيرة، وساعده على شراء الخضروات والفاكهة في المحل مرة أخرى.