سباق سيارات ينتهي ببتر قدم شاب بكرداسة

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، واقعة إصابة شاب ببتر في القدم اليمنى، نتيجة تعرضه لحادث تصادم في إحدى شوارع المنطقة، أثناء قيام سائقين بالتسابق بسياراتهم في الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى عقب الواقعة، وعقب إجراء الكشف الطبي على الضحية، تطلب الأمر إجراء بتر للساق اليمنى، وتم ضبط المتهمين المتسببين فى الحادث، وتحرر محضر حمل رقم 12933 جنح كرداسة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية، عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة بكرداسة، يفيد اصابة شاب فى حادث تصادم بطريق كرداسة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير الشاب على الطريق مستقلًا التروسيكل الخاص به، تفاجىء بقيام سيارتين أجرة بالتسابق بسرعة كبيرة على الطريق وإصطدام إحداهما به مما تسبب فى إصابته بكسر فى الكتف، وفى القدم اليمنى، وسقوطه أرضًا على الفور، وتم على الفور نقله الى المستشفي لعمل الإسعافات اللازمة له.

بتر فى القدم اليمنى

وعقب نقله إلى المستشفى، تطلب الأمر إجراء بتر لقدمه اليمنى، نتيجة الإصابة التي لحقت به، كما قام رجال الشرطة بالقبض على المتهمين المتسببين فى الحادث، كما تحرر محضر حمل رقم 12933 جنح كرداسة.

العقوبة

أما عن العقوبة المنتظرة للمتهمين فى تلك الواقعة، أوضح حسن شومان المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المتهمين يواجهون عقوبة قيادة سيارة أو مركبة بتهور والتسبب في عاهة مستديمة، وتعريض المواطنيين للخطر، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، ووفقًا لقانون العقوبات المصري طبقا للمادة 240 و241، العقوبة تكون السجن تكون من 3 سنوات الى 10 سنوات والغرامة، كما أنه وفقا لقانون المرور يتم منعه من القيادة وسحب الرخصة منه لمدة 3 سنوات.