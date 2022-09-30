أسرة شاب كرداسة تروي تفاصيل بتر قدمه بسبب تهور سائقين على الطريق

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة واقعة مأساوية بعدما صدمت إحدى السيارات شابا أثناء استقلاله التروسيكل الخاص به على الطريق أثناء تسابق السائق المتسبب في الحادث مع سيارة أخرى على الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وبإجراء الكشف الطبي عليه تطلب الأمر إجراء بتر لقدمه اليمني.

تفاصيل الواقعة

يقول شقيق الشاب الضحية لـ«الوطن»، إنه يوم الواقعة كان شقيقه المدعو عبد الستار.أ 22 سنة مستقلًا التروسيكل الخاص به في شارع المعتمدية بمنطقة كرداسة، وأثناء سيره فوجئ بسيارتين مسرعتين وكان السائقان يتسابقان على الطريق، وبعد مرور السيارة الأولى للأمام فوجئ بالسيارة الثانية تصدمه ليرتطم في عمود كهرباء ويتعرض للصعق الكهربائي في قدمه.

وأضاف: «في تلك اللحظات تجمع الأهالى وأبلغوا رجال الشرطة وسيارات الإسعاف، وتم نقل شقيقي إلى المستشفي لعمل الإسعافات اللازمة له، واضطر الأطباء لعمل بتر لقدمه اليمني بطول 2 سم فوق الركبة بسبب تعرضه للصعق الكهربائي القوي بعد ارتطامه بالمحول الكهربائي».

وأشار إلى أنه تم عمل محضر بالواقعة حمل رقم 12933 جنح كرداسة، وتم القبض على المتهمين قائدي السيارتين المتسبيين فى الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

الحبس من 3 إلى 10 سنوات

وحول العقوبة المنتظرة للمتسبيين فى الحادث، أوضح حسن شومان المحامى بالنقض في لـ«الوطن» أن قانون العقوبات أوضح العقوبة طبقًا للمادتين 240 و241، حيث يواجه المتهمين تهم قيادة سيارة أو مركبة بتهور والتسبب فى عاهة مستديمة وتعريض المواطنيين للخطر، حيث تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات والغرامة، كما أن المتهمين يطبق عليهم قانون المرور بالمنع من القيادة وسحب الرخصة لمدة 3 سنوات.