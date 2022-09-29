أماكن انقطاع مياه الشرب في عدد من مناطق القاهرة اليوم وغدا

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بالمواطنين باتخاذ حذرهم خلال الساعات المقبلة، إذ سيجر قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف، عن أماكن انقطاع المياه لكي يتخذ سكان تلك المناطق حذرهم واحتياطاتهم لتدبير أنفسهم في الفترة المقرر فيها انقطاع المياه.

أماكن انقطاع المياه

وجاءت أماكن انقطاع المياه، وفقا لما ذكرته شركة مياه الشرب في بيان لها، تم نشره عبر صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما يلي:

عزبة النخل الشرقية بالكامل

شارع عين شمس ومتفرعاته

مدينة الصفا

العصارة

كفر الشرفا

مساكن عثمان

أرض الرزازين

الكيلو 7

الاندلس

منطقة الاباصيرى

الترعة السلطوحية

تقسيم عبدالعظيم عرابى.

ومن المقرر وفق المعلن عنه، أن يتم انقطاع المياه في المناطق المذكورة أعلاه، وذلك اعتبارا من اليوم الساعة 10 مساء، ويستمر الانقطاع في تلك المناطق حتى الساعة الرابعة فجرا صباح يوم الجمعة لمدة 6 ساعات.

سبب انقطاع المياه

ويأتي انقطاع المياه وفقا لما ذكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، نظراً للما يتم من أعمال لحامات بخط قطر 600 مم مع خط قطر 400 مم وخط قطر 300مم وذلك في شارع مؤسسة الزكاة، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه في المناطق المذكورة والتي تقع على نفس الخط.

وتيسيرا على الناس في فترة انقطاع المياه، أكدت شركة مياه الشرب، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب في تلك المناطق، وعلى الراغبين في طلبها إلى منازلهم حالة يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .