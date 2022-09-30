أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 30-9-2022 في الأسواق المحلية

أسعار الفراخ البيضاء بمختلف مشتقاتها، ما زالت تحافظ على أسعارها دون تغيير في الأسواق المختلفة، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2022/2023 غدًا السبت الموافق 1 أكتوبر.

وتشهد أسعار الفراخ البيضاء إقبالا كبيرا من الناس؛ نظرا لانخفاض أسعارها واحتوائها على البروتين، وفيما يلي نعرض مشتقاتها المختلفة من أوراك ودبابيس وأجنحة وبانيه وغيرها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق المحلية، صباح اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، كما يلي:

- تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 35 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة 2 كيلو ما بين 70 و73 جنيهًا

- سجل سعر الأجنحة نحو 28 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 35 و38 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس بين 45 و50 جنيهًا.

- سعر الكيلو الدواجن البلدي بين 50 و52 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر البانيه للكيلو بين 75 و77 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة والقوانص تراوح بين 35 و40 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة الصافي 40-45 جنيهًا.

أسعار الدواجن بالمحال التجارية

وداخل المحال التجارية المختلفة، جاءت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، كما يلي:

- سجل سعر كيلو الفراخ الطازجة نحو 48 جنيهًا.

- تراوح سعر البلدي وزن 2 كيلو بـ120 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو نحو 39 جنيهًا.

- سعر كيلو الصدور بالعظم 65 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 90 و100 جنيها.

- سعر طبق الكبدة والقوانص للكيلو 50 جنيهًا.