«الأعلى للثقافة»: مصر أول دولة في أفريقيا تخصص جائزة للأطفال المبدعين

قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية، حدث بها تطور كبير، موضحًا أن مصر أول دولة فى الوطن العربي وقارة إفريقيا، تخصص جائزة للأطفال المبدعين.

فرحة عارمة بين الأسر والأطفال

وأضاف «عزمي»، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أن الأطفال والأسر شعروا بفرحة كبيرة، لأن الدولة تهتم بهم، وتم مضاعفة أعداد الفائزين، ففي الدورة الأولى تم تكريم 16، والدورة الثانية تم تكريم 33.

وأوضح أن اللجان الخاصة عانت كثيرًا في اختيار الأفضل، سواء من الفئة الأولى من عمر 5 لـ 12عامًا، أو الفئة الثانية من عمر 12 عاما لـ 18، متابعا: «بدل ما فيه فائز واحد في كل فئة عمرية في كل فرع يكون عندنا 2 وبالتالي بدل ما عدد الفائزين 16 في كل الفروع يكون 33».

احنا مطمئنين إن المستقبل بخير

وأشاد بالمواهب التي احتضنتها الدورة الثانية من جائزة المبدع الصغير، قائلًا: «احنا مطمئنين إن المستقبل بخير.. الولاد دي هتكون المستقبل».