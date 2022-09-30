وزير الدفاع الأمريكي: التحقيق في تخريب «نورد ستريم» يستغرق وقتا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن التحقيق في عمليات تخريب أنبوب «نوردستريم» ستستغرق وقتا، وفقا لما أفادت به فضائية «إكسترا نيوز» الفضائية.

وكانت السلطات الروسية قد طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكشف عما إذا كانت للولايات المتحدة دور في تسرب الغاز من خط «نورد ستريم» في بحر البلطيق.

الاتحاد الأوربي يعلن أن تسريبات خط الغاز الروسي أعمال تخريبية

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن التسريبات في خطي الأنابيب الرئيسيين المخصصين لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا نجمت عن أعمال تخريبية، دون توجيه اتهامات مباشرة لروسيا، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن «التعطيل المتعمد لنقل الغاز سيؤدي إلى أقوى رد ممكن»، دون أن تكشف عن طبيعة الرد المتوقع، أو الجهة المستهدفة بالإجراء.

وكانت أوكرانيا وجهت الاتهام إلى روسيا بتنفيذ «هجوم إرهابي» ضد المصالح الأوروبية، عبر استهداف خط «نورد ستريم»، ما يأتي بعد توجيه اتهامات أوروبية لروسيا باستخدام إمدادات الغاز وخط نورد ستريم كسلاح ضد الغرب.