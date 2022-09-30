كوريا الجنوبية تسجل 28 ألف إصابة بكورونا و42 حالة وفاة

تراجعت إصابات كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، وسط تباطؤ الموجة الجديدة للفيروس، في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 28406 حالة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت 28497 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 276 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24769101 حالة.

وسجلت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 42 حالة وفاة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28406 حالة وفاة.

وابتداء من غد السبت، ستلغي الحكومة الكورية الجنوبية، متطلبات اختبار «بي سي آر» لجميع الوافدين إلى البلاد من الخارج في اليوم الأول من وصولهم.

كما قررت الحكومة الكورية الجنوبية، السماح بزيارات شخصية في دور رعاية المسنين والمرافق الأخرى ذات الصلة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، قال النائب الثاني لوزير الصحة الكوري الجنوبي، «لي كي-إيل»، إن بلاده في المرحلة الأخيرة من «كورونا»، متوقع في اجتماع، موجة أخرى في الشتاء، لكن بلاده ستتغلب في النهاية على الفيروس.

السلطات الصحية الصينية تسجل 97 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 97 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، دون تسجيل أي وفيات جديدة الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى خروج 184 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 242254 شخصا.

وأضافت «الصحة الوطنية» الصينية ،أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» ظل ثابت عند 5226 حالة وفاة.