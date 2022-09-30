Ticket to Paradise يتصدر شباك التذاكر السعودي.. و«عمهم» الخامس

تراجع فيلم «عمهم» من بطولة الفنان محمد إمام، من المركز الثالث في شباك التذاكر السعودي إلى المركز الخامس هذا الأسبوع، بينما حافظ فيلم «Ticket to Paradise» الذي يجمع جورج كلوني وجوليا روبرتس، على صدارة الأيرادات للأسبوع الثاني على التوالي.

وشارك الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية»، على «تويتر»، تغريدة عن الفيلم المتصدر: «بقصته الرائعة يواصل Ticket To Paradise محافظته على صدارة شباك تذاكر السينما السعودية متجاوز العديد من الأفلام الجميلة».

وجاء في المركز الثاني فيلم «Avatar» للمخرج جيمس كاميرون، إنتاج عام 2009، والذي يعود للعرض في السينمات حول العالم قبل أسابيع من طرح الجزء الثاني من الفيلم نهاية العام الجاري، احتل فيلم «Don’t Worry Darling» إخراج أوليفيا وايلد المركز الثالث في شباك التذاكر السعودي، في أسبوعه الأول بالسينمات بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان فينيسا السينمائي، بينما جاء فيلم «Bullet Train» بطولة براد بيت، في المركز الرابع متراجعا عن المركز الثاني الأسبوع الماضي.

خروج فيلمي «Jeepers Creepers: Reborn» و«The Dark Knight» من قائمة «TOP 5»

وخرج من قائمة الـ «TOP 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادت في السينمات السعودية، هذا الأسبوع فيلمي الرعب «Jeepers Creepers: Reborn»، الذي احتل المركز الرابع الأسبوع الماضي، إضافة إلى فيلم «The Dark Knight» الذي جاء في المركز الخامس.

4 أفلام جديدة في شباك التذاكر السعودي

وعلى الجانب الأخر، هناك عدد من الأفلام الجديدة التي بدء عرضها في السينمات السعودية، أمس، ومن المتوقع أن تتواجد في قائمة «TOP 5» الأسبوع المقبل، من بينها فيلم «الهيبة» بطولة الفنان السوري تيم الحسن ومن إخراج سامر برقاوي، وفيلم «Apex» من إخراج إدوارد جون دريك وبطولة نيل ماكدونو وبروس ويليس، وفيلم الرعب «Smile».

وتتسع القائمة لتشمل فيلم «Mrs Harris Goes To Paris» إخراج أنتوني فابيا، ومأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب بول جاليكو عام 1958، وتدور الأحداث حول عاملة تنظيف بسيطة يبدأ شغفها في حب الأزياء بعد تعلقها في جمال فستان من«ديور» فتتعمق في هذا العالم لتحدث تغييرًا قويًا.